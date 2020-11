Bolo: “Esta vez hemos sabido estar tranquilos para poder remontar”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se ha mostrado muy satisfecho después de la victoria de su equipo 2-1 en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, ante el Real Zaragoza. “Después del gol del Real Zaragoza no nos hemos venido abajo. Hemos sacado la rabia para darle la vuelta al marcador. En la segunda parte hemos hecho momentos de muy buen fútbol y en dos jugadas de estrategia nos hemos llevado el partido”.

Muy contento por la capacidad de reacción. “Esta vez a pesar de que el rival se ha puesto por delante en el marcador hemos estado tranquilos y fuimos capaces de seguir jugando como habíamos preparado durante la semana. Sabíamos que en cualquier momento puedes marcar y darle la vuelta. Esta vez lo hemos conseguido y esto es muy importante para nosotros, porque en los dos últimos partidos hemos sido capaces de remontar. Debemos de seguir en esta línea”.

También se refirió al tanto encajado en un error de la defensa. “Es un error grave el que hemos cometido. Yo creo que no fue por falta de tensión sino que nos equivocamos”.

En el apartado negativo estuvo la lesión de Kaxe. “El jugador ha recibido ocho puntos de sutura y estamos pendientes de un Tac porque puede tener una fractura en la nariz”.

A pesar de no marcar valoró muy positivamente la labor realizada por Yuri. “Ha hecho un trabajo increíble. Muchas veces no es sólo marcar, sino con quien busca ese gol. Con el trabajo que hace Yuri y las ocasiones que tiene seguro que va a marcar goles. Estoy muy contento con su actitud. Yuri es un gran capitán. Tampoco me puedo olvidar de Ríos Reina, segundo capitán del equipo. Ha seguido creyendo después de su error y nos ha ayudado a ganar el partido”.