Bolo: “Creo que ha sido el mejor partido de la temporada en El Toralín”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se ha mostrado muy feliz por la victoria de su equipo 3-2 ante el Leganés. “Creo que ha sido el mejor partido de la temporada en El Toralín. Estoy contento con mis jugadores, aunque en algunos aspectos debemos de mejorar. Estamos en buena dinámica, pero no hay que confiarse. No me fijo en las estadísticas, vivo el presente y el presente es que hemos ganado a un gran equipo que venía en una racha muy buena y no ha sido por casualidad”.

“Tras el primer gol del Leganés mi equipo no se ha venido abajo y le hemos dado la vuelta al marcador con buen fútbol y buenos goles. Nos hemos ido al descanso con un empate que creo que era justo ya que los dos equipos estábamos haciendo un buen encuentro. En el inicio de la segunda parte no hemos estamos bien y es la única pega que poner al equipo. Nos faltó intensidad, pero supimos reponernos bien y fuimos capaces de encontrar la recompensa con el gol”.

El vasco también se refirió a la última jugada del choque donde el Leganés marcó un gol por medio de Javi Hernández, aunque finalmente quedó anulado por el VAR. “Viene de una falta en la que nos hemos equivocado. Después hubo una serie de rechaces y una mano que el árbitro no vio, pero para eso está el VAR".

Por último, el míster deportivista habló del partido de este miércoles ante el Logroñes en una nueva jornada de LaLiga SmartBank. “Queremos ir a Logroño a conseguir los tres puntos. Intentaremos repetir todo lo bueno que hemos hecho y llevar este juego a otra batalla. El Logroñes es un buen equipo y que está en buena dinámica a pesar de la contundente derrota de este fin de semana ante el Mallorca. Sin duda va a ser un encuentro difícil”.