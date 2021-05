CB Bembibre PDM vuelve a apostar por la proyección de Anna Palma

Si hace apenas un año se convertía en la primera incorporación de una plantilla que sería totalmente nueva, Anna Palma vuelve a ser con su renovación la primera pieza del plantel que dirigirá Pepe Vázquez de cara a la temporada 2021-2022, su cuarta campaña al frente del CB Bembibre PDM y la décima de la entidad en la Liga Femenina. La alero de 185 centímetros de altura vivirá su segunda experiencia en la villa del Boeza tras un primer año más que notable y en el que la catalana fue ganando protagonismo hasta ser una de las jugadoras más importantes en la rotación.

De hecho, el técnico del equipo bembibrense, Pepe Vázquez, reconoce que “estoy muy contento de que Anna pueda seguir con nosotros porque es una jugadora importante y de mi confianza. Ha ido creciendo a lo largo de la temporada”, resalta el preparador gallego, que considera que “lo ha hecho muy bien teniendo en cuenta que es su primera temporada teniendo tantos minutos. Es una jugadora importante porque es nacional, con proyección y se ha sentido identificada con el club”, destaca el míster del conjunto berciano, que reitera la idea de que “es importante mantener un bloque”.

Por su parte, Palma afirma que “estoy muy feliz. Tenía en mente seguir un año más en Bembibre porque he estado muy bien”, precisa la jugadora catalana, que añade que “esta primera campaña ha superado las expectativas. He coincidido con gente con la que he disfrutado”, explica la leridana, que añade que “la gente es muy cercana y te felicita si haces un buen partido. Se agradece que sea así y haga tan fácil la estancia”, argumenta la alero urgelitana, que cree que “lo deportivo ha ido bien, pero lo extradeportivo también. Llegué con la idea de jugar y sentirme bien”, recuerda la jugadora, que considera que “he dado un paso adelante y Pepe [Vázquez] me ha dado la confianza para hacerlo”.

PEPE VÁZQUEZ: “AGRADEZCO QUE HAYA VINCULADO SU RENOVACIÓN A MI CONTINUIDAD”

A pesar de su juventud –cumplió la semana pasada 21 años–, la jugadora nacida en la localidad ilerdense de La Seu d’Urgell, que acumula más de 60 partidos en Liga Femenina, tratará de seguir ganando protagonismo y mantener su evolución tras dos temporadas en las que apenas tuvo oportunidades en el equipo de su localidad natal. El pasado curso, de hecho, promedió más de 19 minutos con una media de casi 4 puntos por encuentro. Destacaron sus actuaciones ante Lointek Gernika Bizkaia y Durán Maquinaria Ensino, dos encuentros en los que su equipo logró sendos triunfos fundamentales en la lucha por la permanencia.

De cara a la nueva temporada, Vázquez cree que “debe ser la de su confirmación, para reafirmar el trabajo de la anterior y seguir dando pasos. Cuanta más confianza adquiera, más crecerá”, subraya el adiestrador compostelano, consciente de que “por eso ha evolucionado. Agradezco que haya vinculado su renovación a mi continuidad”, admite el entrenador de Santiago de Compostela, satisfecho porque “esto habla de que ha estado contenta con la confianza que ha recibido, con los minutos que ha tenido y con el trabajo que se ha hecho con ella tratando de que mejore en cada entrenamiento. Su continuidad es importante para que los fichajes entiendan lo que es el equipo, lo que significa el club, lo que el cuerpo técnico les exigirá y lo que la afición les pedirá”, incide.

ANNA PALMA: “HE IDO DE MENOS A MÁS, CRECIENDO COMO JUGADORA”

En este sentido, recuerda Palma que “venía de dos años jugando poco. Soy joven y tenía incertidumbre sobre lo que podía pasar”, admite la alero, que añade que “al principio estaba más cohibida. Con la confianza recibida he podido mostrar las cosas que me caracterizan”, enfatiza la exterior catalana, feliz porque “Bembibre ha conseguido que muestre cosas que hacía mucho tiempo que no se veían. He ido de menos a más, creciendo como jugadora con trabajo”, apunta la jugadora del cuadro berciano, que opina que “he aportado cosas que no se ven tanto. He crecido en cada partido”, certifica.

Formada deportivamente en Segle XXI, Palma fue campeona de España en categorías de formación con el combinado catalán e internacional en categorías de base. Aparte de colgarse la medalla de bronce en el Mundial U19 de 2019 en Tailandia con una selección en la que también participó la subcampeona de la Liga Universitaria de Estados Unidos (NCAA) Helena Pueyo, la exterior leridana participó en 2015 en el Europeo U16 celebrado en Portugal con un combinado en el que estaban, entre otras, Alba Prieto, Natalia Rodríguez o Aina Ayuso, recientemente drafteada por Los Ángeles Sparks de la WNBA.