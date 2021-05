CB Bembibre PDM ratifica su confianza en el futuro de Laura Méndez

CB Bembibre PDM ha acordado la renovación de la joven jugadora catalana Laura Méndez, que se convierte en la segunda que confirma su presencia en el décimo proyecto del conjunto berciano en la Liga Femenina. La base de 1'75 centímetros de estatura, una de las grandes sensaciones de la pasada campaña en la máxima categoría del baloncesto femenino español, prorroga así su compromiso con la entidad del Bierzo Alto hasta la conclusión del curso 2021-2022.

Méndez afirma que “estoy muy feliz de renovar. Todo el mundo se portó muy bien y me hacía ilusión seguir un año más porque el club confió en mí para dar el salto a Liga Femenina”, explica la barcelonesa, que también quiso, como Anna Palma, vincular su renovación a la de su entrenador, Pepe Vázquez. “Confió en mí y ahora cuenta conmigo”, argumenta la jugadora, que alaba la valentía del gallego al apostar por ella pese a su juventud: “He tenido minutos. Me transmitió mucha confianza desde el principio y me centré en lo que podía mejorar para aportar más y crecer como jugadora”, enfatiza.

En una línea similar, el técnico del conjunto bembibrense, Pepe Vázquez, se muestra también satisfecho por esta renovación: “Estoy contento porque es una jugadora de mi confianza. Como en el caso de Anna [Palma], es joven y está aprendiendo”, admite el míster compostelano, que opina que “ha ido de menos a más. Ha estado muy involucrada con el equipo y el club”, precisa el preparador gallego, que considera que “tiene mucho futuro y mucho margen de mejora. Debe seguir trabajando con los pies en la tierra”, puntualiza.

“APRENDÍ MUCHO DE MIS COMPAÑERAS Y RIVALES”

A sus 19 años, la jugadora de Cerdanyola afrontará en el conjunto bembibrense su segunda experiencia en la Liga Femenina tras un estreno más que notable. Participó, de hecho, en los 30 partidos de la fase regular, en los que promedió más de 13 minutos. Aportó más de 3 tantos por encuentro y llegó a ser incluida en el quinteto ideal de la 26ª jornada, en la que su equipo venció al Alter Enersun Al-Qázeres y ella confirmó su evolución positiva en el que quizá fue el choque más importante para que lograra la permanencia.

Méndez resume su primer año en la máxima categoría como “muy positivo” porque, opina, “el nivel de la Liga Femenina es muy alto. Hay jugadoras de mucho nivel y experiencia”, analiza la catalana, que asegura que “cuando llegué no tenía ninguna expectativa sobre minutos que podría jugar o lo que podría aportar. Simplemente me hacía ilusión participar porque es una competición a la que es muy difícil llegar”, puntualiza la base rojilla, satisfecha porque “aprendí mucho de mis compañeras y rivales para seguir creciendo. Estoy contenta por mi evolución durante el año pese a los altibajos”, sentencia.

Por su parte, Pepe Vázquez entiende que “es normal que tenga altibajos por su juventud. Su último mes de competición fue muy bueno”, considera el míster del cuadro berciano, que agrega que “ha demostrado que está capacitada para ser jugadora de esta Liga porque sabe el nivel que puede dar. Éste debe ser el año de su confirmación”, subraya el adiestrador gallego, consciente de que “jugar en esta Liga requiere un proceso. Ahora tendrá mayor jerarquía gracias a lo aprendido con Monika [Naczk] y Roselis [Silva] y será importante para transmitir lo que Bembibre exigirá a sus nuevas compañeras”, remacha.

“ME HE ADAPTADO MUY BIEN A UNA EXPERIENCIA QUE QUERÍA VIVIR”

Formada deportivamente en la localidad de la que es originaria, Cerdanyola, cuenta con varios campeonatos de España con la selección catalana y debutó en Liga Femenina 2 en el equipo del Vallés antes de incorporarse al GEiEG Girona, filial del vigente campeón de la Copa de la Reina, en 2019. Internacional en todas las categorías de formación excepto U19, culminará su proceso tras ser incluida en la preselección del combinado nacional que participará el próximo verano en el Europeo de la categoría U20 que se disputará en la localidad húngara de Sopron. Además, fue campeona de Europa U18 en la modalidad 3x3.

En Bembibre vivió, por tanto, su primera aventura en nuestro país fuera de Cataluña. Al respecto, Méndez recuerda que “me sentí muy bien porque recibí mucho cariño allí. En el club siempre nos ayudaron, tanto a mí como a mis compañeras, cuando lo necesitamos”, explica la playmaker de Cerdanyola, que afirma que “la gente que estuvo con nosotras lo hizo fácil creando un entorno perfecto. Me adapté muy bien a una experiencia que quería vivir”, recalca la directora de juego, que espera, de cara a la próxima campaña, “seguir dando pasos y mejorar cada día para poder aportar más y evolucionar”.