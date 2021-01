Aguza: “Ha llegado el momento y la oportunidad y aquí estoy otra vez”

El centrocampista de la de la Deportiva Ponferradina Sergio Aguza ha repasado la actualidad del equipo berciano que disputa la jornada 23 de LaLiga SmartBank este viernes a las 21:00 horas en tierras aragonesas, en el estadio de La Romareda, ante el Real Zaragoza.

Aguza llegó la semana pasada de nuevo al club berciano. Cabe recordar que es el primer refuerzo deportivista en este mercado invernal y se ha mostrado encanto y feliz de vivir esta segunda etapa como blanquiazul. Ha recalado en tierras bercianas cedido por el Almería y tras haber estado en la primera vuelta en el Cartagena.

“Fui muy feliz en Ponferrada. Aquí estuve muy bien y muy a gusto. Por desgracia perdimos la categoría, pero a nivel individual me encontré querido. Ha llegado el momento y la oportunidad y aquí estoy otra vez. Soy más maduro, me conozco mejor a mí mismo ya la categoría. Donde me pida el míster intentaré ayudar lo máximo posible”.

Se ha mostrado muy ambicioso sobre el objetivo del equipo. “Es el momento de mirar hacia arriba, ser ambiciosos, intentando llegar cuanto antes a los 50 puntos con constancia y trabajo”.

Aguza ha confirmado que está disponible para el partido de este viernes. “Estoy bien físicamente y preparado para jugar ante el Real Zaragoza si así lo quiere el entrenador.

También se ha referido a los aragoneses en los siguientes términos. “El rival es un gran equipo, pero se ha visto en la zona baja de la clasificación. Cuando estas en esa situación la tensión no es la misma que arriba y hay que aprovecharse de ello y ponerles las cosas difíciles”.