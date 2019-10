Óscar Sielva y Yac analizan el empate 1-1 ante el Numancia

Escucha aquí las palabras de los dos jugadores de la Deportiva Ponferradina

Los jugadores de la Deportiva Ponferradina, Óscar Sielva y Yac, han analizado el empate 1-1 ante el Numancia en la jornada 12 de LaLiga SmartBank .

ÓSCAR SIELVA

"Era un partido sobre todo para no cometer errores. No se podía jugar por abajo. El equipo siempre lo da todo. En ese sentido no se le puede reprochar nada".

YAC

"Estoy muy contento por el debut. Sabíamos que iba a ser un partido complicado por la lluvia. Me sentí cómodo en el campo".