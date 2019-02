Giafranco: "Estamos recuperando las buenas sensaciones"

Tiempo de lectura: 1



El portero de la Deportiva Ponferradina, Gianfranco Gazzaniga, ha analizado la situación del equipo y su vuelta al once tras su lesión. Se ha mostrado contento por esta razón y por la vuelta a las sendas de los triunfos de los bercianos. Ahora los blanquiazules solo piensan en sacar un buen resultado en tierras madrileñas, en el partido de este domingo a las 12:00 horas ante el Sanse: "La baja se hizo larga, pero no bajé los brazos ni perdí la forma. En Guijuelo creo que pequé por hacer las cosas lo más fácil posible. Estaba seguro de despejar el balón, pero esas ganas de hacerlo fácil quizá me fallaron. El domingo nos vimos muy bien en el campo y tenemos ganas de enfrentar ya el próximo partido. Los compañeros nuevos van a dar un plus de competitividad, porque todos quieren jugar los domingos".