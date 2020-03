La ULE celebrará el Día Internacional de la Mujer con una acción poética-musical en el Campus de Ponferrada

El Área Social de la Universidad de León (ULE) ha organizado una actividad poético-musical para conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer, que este año se celebrará en el Campus de Ponferrada el martes 10 de marzo, a partir de las 11:00 horas en el hall del edificio central. La propuesta se presenta bajo el título ‘todosAuna’ y estará protagonizada por Isamil9, Carla Lozam y María Vázquez, en la que fusionan música en directo, teatro, poesía y performance para hablar de la violencia contra la mujer en todas sus formas, gestos y contextos.

“Estamos convencidas de que la educación es vital para revertir y transformar las acciones de la sociedad en la que vivimos y hemos de convivir”, explica Isamil9 quien califica esta oportunidad de llevar su Acción-Actuación al Campus de Ponferrada de “impulso para no cesar en el empeño de hacer del cada día un día donde la equidad e igualdad sean más patentes. La lucha no es entre géneros, es lucha conjunta de los hombres y de las mujeres contra un sistema de nos ha asfixiado durante siglos y hemos de seguir quebrando, pero sin la otra mitad de la población no solo será mucho más complicado, si no seguramente inviable”.

La directora del Área Social, Adelina Rodríguez, ha destacado que con esta iniciativa “pretendemos defender la necesidad de seguir trabajando por alcanzar la igualdad real de hombres y mujeres, es verdad que son importantes las leyes que establecen la igualdad de género, pero no transforman por sí solas la cultura patriarcal existente en nuestra sociedad”.