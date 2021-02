Teatro en el Bergidum de Ponferrada para el Día Internacional de la Mujer

El Teatro Bergidum de Ponferrada también celebrará el Día Internacional de la Mujer y lo hará con la obra 'Feminismo para torpes' que se podrá ver el sábado, 6 de marzo a las 19,30 horas.

'Feminismo para torpes' es una caja de herramientas, una “clase de defensa personal” para enfrentarse a un mundo mal repartido, una conferencia desquiciada, un espectáculo a medio camino entre el monólogo de humor, el teatro y la confesión personal. La autora de Feminismo para torpes, Nerea Pérez de las Heras, ha sido una perra de presa del patriarcado y quiere resarcirse. Lo hace exponiendo las miserias e injusticias de la estructura patriarcal y las suyas propias mientras dirige en escena a una actriz (Laura Jabois) y un actor (Luis Miguel Ríos) que encarnan los grandes estereotipos, pequeñas violencias y constantes desigualdades arbitrarias que nos acompañan desde que nacemos. Feminismo para torpes va mutando en cada show para acompañar a una actualidad cada vez más abrumadoramente absurda.

Nerea Pérez de las Heras es periodista y humorista. A lo largo de su trayectoria ha escrito en medios como El País, SModa, Mujer Hoy, Vogue, Esquire, Marie Claire o Glamour. Escribió Feminismo para torpes con la intención de que fuera una performance a medio camino entre el monólogo de humor y la conferencia divulgativa. El concepto se ha convertido en una serie de vídeos para El País y en un libro publicado con el mismo título.

Actualmente sigue colaborando con varias revistas, con el programa de Movistar + Las que faltaban y “tiene un trabajo de 40 horas semanales en el mismo corazón del sistema capitalista porque la militancia no da dinero y los chiringuitos feministas son un invento de la ultraderecha”, según manifiesta ella misma.

“El humor entra por la puerta de atrás de las conciencias. Puede parecer inofensivo, pero no lo es: quien hace el chiste tiene el poder. Reírse y hacer reír es más delicado de lo que parece”, sostiene la autora de este montaje, quien añade que "todavía hay mucha gente que va por la vida con las gafas sucias, sin querer enterarse de que las cosas han cambiado. Esos 'cuñados' esperan que, ya que los sacas de su comodidad, lo hagas con didáctica, una sonrisa y magdalenas", critica Pérez de las Heras. "Así que, incluso cuando quieres destruir las estructuras, te toca usar un chiste. Afortunadamente, el humor se me da bien, no las armas químicas", puntualiza en tono jocoso.