‘Sueños en vidrio. Creatividad y comunicación en diseño de producto’, la nueva exposición Museo de la Energía

‘Sueños en vidrio. Creatividad y comunicación en diseño de producto’ es el título de la nueva exposición temporal que alberga La Fábrica de Luz. Museo de la Energía. Organizada en colaboración con el Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Valladolid. La muestra se podrá ver gratuitamente en el muelle de carbones hasta el domingo 24 de julio y está dirigida a público general.

La presentación de la muestra a los medios ha tenido lugar en la mañana de este viernes y ha contado con las intervenciones de Nieves Fernández Villalobos, José Manuel Geijo Barrientos y Carlos Rodríguez Fernández, arquitectos del Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Valladolid y comisarios de la exposición, han acompañado Sagrario Fernández Raga, también de la UVA de y por parte de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, Yasodhara López, directora de Museos, Patrimonio y Cultura, Concepción Fernández Diez, coordinadora de Museos, Patrimonio y Cultura y Alfonso Esquivel Rojas, responsable de Patrimonio y Documentación.

Esta exposición muestra una selección de proyectos de envases en vidrio desarrollados a lo largo de tres cursos por el alumnado del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid. Estos diseños han sido presentados a concursos competitivos y varios de ellos han sido premiados. También han sido diseñados por el alumnado en las asignaturas de Taller de Diseño 2 y Envase y Embalaje, dentro de las actividades de un Proyecto de Innovación Docente. Cada diseño, además, incorpora un código QR que permite al visitante visionar el vídeo promocional que cada participante planteó para su propuesta de diseño.

En esta muestra se presenta y se trabaja la metáfora que muestra a las botellas de vidrio como portadoras de un mensaje, no tanto en su interior, como en su concepción, aspecto, diseño, objetivo etc. Como todas las cosas creadas por la las personas a lo largo de la historia, el vidrio también nos muestra el relato de una necesidad solucionada por el ingenio humano, y cada diseño explica además, tanto una necesidad como una solución, que no tiene por qué ser solamente útil, sino que también puede mostrar belleza en su diseño.

La exposición ha sido producida por el Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Valladolid, y los comisarios de la misma son Nieves Fernández Villalobos, Carlos Rodríguez Fernández yJosé Manuel Geijo Barrientos.

La exposición se enmarca en las exposiciones que en el museo se están presentando con motivo del Año Internacional del Vidrio declarado por la Unesco para 2022.