Presentación del libro "Los astures, un pueblo céltico del noroeste peninsular"

Este viernes, 12 de abril a las 19:00 h, el Instituto de Estudios Bercianos presenta en el Museo de la Radio de Ponferrada el libro "Los astures, un pueblo céltico del noroeste peninsular" de Alfonso Fanjul Peraza.

Se trata de una obra que nos acerca con rigor –no en vano responde en parte al desarrollo la tesis doctoral del autor– al mundo astur. Un trabajo que no solo aborda el estudio del espacio geográfico, su historia, organización social y religiosa; que se adentra en el análisis interesante del tipo de poblamiento en castros, granjas y cuevas, y en la cultura material a través de su economía y religiosidad; que pone en valor el papel desempeñado por los castros no solo como hábitat o lugar apto para la defensa sino también como verdaderos centros de poder. Castros que, a través de los restos arqueológicos que nos han llegado, ponen de manifiesto la rica cultura material que disfrutaron sus moradores, desterrando para siempre el tan manido barbarismo que tan gratuitamente se ha aplicado durante siglos a los pueblos prerromanos en general y a los astures, en particular. En fin, un estudio que expone con rigor científico y que como no podía ser de otra manera, se acompaña de abundante documentación gráfica (planos, fotografías, dibujos y mapas).

El autor

Alfonso Fanjul Peraza. Arqueólogo asturiano especializado en el ámbito castreño, doctor en arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja como arqueólogo para el Ayuntamiento de Oviedo.