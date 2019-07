Ponferrada acoge desde el próximo viernes un curso estival sobre la Cultura Maker

El programa formativo estival UNILEON2019 ofrece desde el próximo viernes 26 de julio en el Campus de Ponferrada un curso sobre ‘Cultura Maker, de la teoría a la práctica’ con el fin de facilitar el aprendizaje en la fabricación digital y el universo de impresión en 3D. Organizado por la ULE y La Fábrica de la Luz. Museo de la Energía de Ponferrada, el seminario cuenta con la colaboración de otras entidades como la UNED, la Asociación Makers del Bierzo, y FabLab León.

Desde la organización del programa que codirigen Enoc Sanz Ablanedo, profesor de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, y Yasodhara López García, directora de Actividades Museísticas en La Fábrica de Luz, explican cómo en los últimos años “está teniendo lugar un fenómeno cultural, junto a una revolución digital, que ha puesto de actualidad la llamada cultura o movimiento maker. La cultura maker está íntimamente ligada al DIY (Do it yourself) e incluye actividades de diferentes disciplinas, tales como robótica, electrónica, programación, impresión 3D, así como otras más tradicionales tales como carpintería, metalurgia, artesanías, etc.”. Este curso permitirá conocer algunos aspectos esenciales del movimiento maker para que los participantes pueden convertirse en personas ‘hacedoras’, capaces de poder desarrollar sus propias estrategias sobre proyectos de DIY, y todo ello gracias al conocimiento práctico de diferentes herramientas, opciones de fabricación digital y plataformas.

El programa está abierto a todo el mundo interesado en la temática, desde docentes de primaria y secundaria, a estudiantes universitarios, graduados, y profesionales que deseen profundizar en el movimiento maker. A lo largo de tres días, los participantes asistirán a conferencias, mesas de encuentro y prácticas donde conocerán las posibilidades de la cultura 3D en el aula, las características de la impresión 3D y otros medios de fabricación propia, o cómo diseñar un proyecto propio que incluya las estrategias DIY y relacionado con la cultura maker.

Para ello, se contarán con ponentes destacados como Timothy Read, Pablo Linares Barreal, Ingeniero agrónomo experto en agricultura ecológica y maker, Sara Alvarellos, Pablo Nuñez de FabLab León, David Cuartielles, y Joaquín Barreiro.

El seminario se compone de 25 horas que el alumno podrá convalidar 1 crédito ECTS de libre configuración curricular. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción en la Unidad de Extensión Universitaria en El Albéitar o bien a través de los teléfonos 987 29 19 61. El precio de la matrícula es de 30 euros, tasa que se rebaja a 20€ para universitarios y desempleados.