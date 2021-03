Llega al Bergidum de Ponferrada 'Un día de cine'

El espectáculo 'Un día de cine' llega al Teatro Bergidum de Ponferrada. En él se mezcla humor, malabares y acrobacias y llega de la mano de la compañía circense leonesa Cirk About It. La pieza se presenta en el teatro de la capital del Bierzo el sábado, 27 de marzo, a las 18 horas, dentro de la programación de la Red de Teatros de Castilla y León. Las localidades están a la venta (5 y 4 euros) en la taquilla y en la web.

El sector del circo en la provincia de León goza de buena salud. La prueba es que, en su no larga trayectoria, el grupo Cirk About It ha sido reconocido con el Premio al Mejor Espectáculo ‘Circada’ Off 2015; el Premio del Público al Mejor Espectáculo de Calle de la Feria de Ciudad Rodrigo 2016; el Premio al Mejor Espectáculo de Circo del 'Festival de Circo Haria’ 2016 y el Premio FETEN 2017 al Mejor Espectáculo de Calle. Sus integrantes han colaborado con el grupo berciano Maintomano en trabajos como Liricirco romántico.

Interpretada por David Tornadijo y Miguel Molinero Cirk About It ofrece en 'Un día de cine' un espectáculo para toda la familia, con mucho humor, malabares y acrobacias. Los dos personajes de la pieza son apasionados del séptimo arte que acabarán convirtiéndose en los protagonistas de la gran pantalla. Singulares, entrañables y tremendamente divertidos atraerán las miradas de los más pequeños consiguiendo también impresionar a los más mayores.