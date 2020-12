La exposición ‘Mujeres en conflicto’ llega a la Biblioteca Municipal de Ponferrada

La exposición ‘Mujeres en conflicto’ recala en Ponferrada para cerrar su recorrido por todas las capitales de provincia de la comunidad autónoma. Se inició en enero de 2019 precisamente en León y a la provincia regresa para culminar su itinerancia. La exposición podrá visitarse, conforme a las medidas sanitarias previstas, en el Biblioteca Valentín García Yebra de Ponferrada (Gran Vía Reino de León, 22) entre el 15 de diciembre de 2020 y el 29 de enero de 2021.

En la muestra fotográfica se hace un repaso de buena parte de los conflictos armados de los últimos tiempos. El sufrimiento que las guerras provocan alcanza de manera diferenciada a la población civil, de entre la cual esta muestra tiene a las mujeres como protagonistas. Las imágenes presentan a madres que han perdido a sus hijos o, lo que es peor, que continúan desaparecidos, madres de familia que han visto sus hogares destruidos, quemados y saqueados, jóvenes que padecen estrés post traumático y que difícilmente van a recuperar la salud mental, poblaciones discriminadas por ser indígenas y condenadas a la pobreza y a la exclusión social, adolescentes vendidas como esclavas sexuales y víctimas de la violación como arma de guerra, chicas obligadas a vestir siguiendo los códigos dictados por la religión, o mujeres que decidieron tomar partido como combatientes por alguno de los bandos. En suma, un recorrido por 15 países que continúan en guerra o que todavía están sufriendo sus consecuencias.

La exposición ‘Mujeres en conflicto’ será inaugurada de forma oficial el viernes, 18 de diciembre, a las 11 horas. Está organizada en colaboración por la Fundación Jesús Pereda de CCOO de Castilla y León, por la Junta de Castilla y León y por Caja Rural. En dicho acto de inauguración estarán presentes, además del propio autor de las fotografías: Ignacio Fernández, presidente de la Fundación Jesús Pereda, David Rubio, director del periódico La Nueva Crónica, y Ursicino Sánchez, secretario general de CCOO Bierzo.

JM López es un fotógrafo independiente especializado en documentar conflictos e injusticias en el mundo. Trabajó 11 años en el diario La Crónica de León y, posteriormente, como freelance ha cubierto las guerras en Siria, Irak, Sudán del Sur, Somalia y Ucrania para varias agencias de noticias, principalmente para Agence France-Press, pero también para European Pressphoto Agency, Associated Press y Sipa USA. Sus fotografías han sido publicadas en medios como The New York Times, The Guardian, The Telegraph, The Times, Le Monde, Libération, Der Siegel, Stern, L’Espresso, La Repubblica, El País, El Mundo y La Vanguardia, entre otros. También ha recibido numerosos premios, como el Fujifilm Euro Press Photo Awards en 2003, el UNICEF Photo of the Year Award y el ANI Pix Palace en 2011 o el International Photography Awards en 2013.