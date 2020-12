Exposición de dibujos de la artista Marina Morla en la biblioteca del Campus de Ponferrada

La vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués y la artista Marina Morla han visitado la exposición de dibujos que la artista presenta en la biblioteca del Campus Universitario de Ponferrada. La muestra, que se puede visitar hasta le 17 de diciembre, se compone de dibujos realizados con boli Bic de diferentes colores y empleando una técnica de punteo novedosa.

Marina Morla González nace el 4 de julio de 1994 en León. Su formación y actividad tienen una doble vertiente: académica y artística. Actualmente combina su actividad investigadora en la Universidad de León, dentro del área de Derecho Eclesiástico de la Facultad de Derecho, con una trayectoria artística que viene adquiriendo diferentes formas a lo largo del tiempo.

Su primera exposición la realizó en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de León, en mayo del año 2016, como parte de una serie de actividades culturales organizadas con el objetivo acercar el arte a los estudiantes

Marina ha recibido enseñanzas de numerosos artistas de diversas escuelas, entre ellas, The Art Students League of New York (Nueva York, EEUU) o La Galería Roja (Sevilla, España), así como de diferentes artistas de su ciudad y de fuera de ella.

Asimismo, desarrolla una línea artística dentro de la joyería, trabajando sobre distintos metales. También ha diseñado las imágenes corporativas de diversas asociaciones, grupos de trabajo, y proyectos de investigación. Ha trabajado como ilustradora de libros y de trabajos de investigación. Además, colabora con proyectos y organizaciones sociales y culturales en sus proyectos artísticos.