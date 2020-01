El Dúo Minuit protagoniza el 24 de enero un concierto de piano y saxofón en el Conservatorio de Ponferrada

La temporada de conciertos de Juventudes Musicales ofrece el viernes, 24 de enero (19,30 horas), un concierto del Dúo Minuit, intergado por el saxofonista Víctor Pellicer y la pianista Gema Arias, que interpretarán obras de, entre otros, Manuel de Falla o Rachmaninov en el Auditorio María Manuela Caro del Conservatorio Cristóbal Halffter. El acto está organizado en colaboración entre la Concejalía de Cultura, Juventudes Musicales de España y el Secretariado de Actividades Culturales de la Universidad de León. La entrada es libre.

El Dúo Minuit nace en el seno del Conservatorio Real de Bruselas en el año 2017. Lo integra la coruñesa Gema Arias (piano), que acaba de finalizar un máster en interpretación pianística en el Real Conservatorio de Bruselas y ha sigo galardonada con el primer premio del Concours des Lauréats del Conservatorio de Bruselas. También ha sido premiada como finalista en el Piano Meeting de Ourense y ha recibido el Premio Internacional de Música ''GianClaudio Chiais'' en Roma.

Lo acompaña en escena Víctor Pellicer, que ha recibido en 2015 el primer premio ex aequo en la LXXXIII fase del Concurso Permanente de viento madera de Juventudes Musicales. En 2018 es finalista en el “Concours international Adolphe Sax” llevado a cabo en L’Haÿ-les-roses. Junto con el cuarteto de saxofones Klassik 4 sax recibe en 2017 el primer premio y el premio especial EMCY (European Union of Music Competitions for Youth) en la 34 edición del Concurso Europeo para Jóvenes Solistas en Luxemburgo. En la actualidad forma parte de la Unidad de Música de Inspección General del Ejército en Barcelona.

El programa incluye las “Siete Canciones Populares Españolas” de Manuel de Falla y obras de Jean Denis Michat, Fernande Decruck, Rachmaninov y Takashi Yoshimatsu.