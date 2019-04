Este fin de semana Conde Gatón presenta el espectaculo 'Retablo de sombras: lujuria, avaricia y muerte', de Valle Inclán. Será tanto este viernes 12 como el sábado 13 de abril en el Teatro Bergidum. Las dos sesiones a las 20:30 horas y la entrada general a un precio de 10 euros y 8 euros para parados, jóvenes y pensionistas.

Se trata de una fiesta macabra y siniestra no exenta de humor negro. “Ligazón” y “La Rosa de papel” conforman este retablo, un ámbito espacial protagonista del folclore gallego, no exento de morbosidad y ciertos tintes lúgubres. Un paso más allá del esperpento, donde las sombras portan una fuerte carga de crueldad, egoísmo, avaricia, lujuria y el irrespetuoso tratamiento de la muerte. Si a esto añadimos un cruce de caminos, las continuas alusiones a la luz de la luna, la penumbra, siluetas y personajes calados por la superstición, la brujería y el satanismo, tenemos como resultado una fiesta macabra y siniestra, un magnífico retablo de sombras sometidas a un drástico proceso de deshumanización, primitivismo animal o, simplemente, una oscura tradición, y sin embargo, no libre tampoco de trazos de humor negro.

La música la pone Javier Vecino con la colaboración de Jorge Prada Merayo, Nathalie García Bardón y Sergio López Santos. La dirección del espectáculo de la mano de Ovidio Lucio Blanco Gómez.

Escucha aquí la entrevista a Javier Vecino.