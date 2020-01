Concierto del grupo liderado por Javier Arias, "Doctor Bogarde", en la Sala Río Selmo de Ponferrada

La Sala Río Selmo acoge este sábado, 1 de febrero (20 horas) el concierto presentación del disco "Nice and Easy", que recoge tanto temas originales como standards de jazz vocal, a cargo de una formación liderada por el músico leonés Javier Arias, "Doctor Bogarde". Un concierto que reivindica la existencia del jazz vocal masculino, en riesgo de extinción tras la desaparición de los grandes "crooners" del siglo XX como Sinatra, Dean Martin o Bing Crosby. Las localidades están a la venta al precio de 10 euros, con descuento a parados, jóvenes y pensionistas y oferta 2x1 a la comunidad universitaria.

'Nice and Easy' fue grabado en abril de 2019 entre Granada y León. Para esta labor, Javier Arias (voz y trompeta), en imprescindible colaboración con Javier Baillo (contrabajo), planeó contar con dos músicos excelentes con amplia experiencia internacional y formación: Juan Galiardo al piano, y José Luis Gómez "Polaco" a la batería. Como complemento al concierto, además de los temas de "Nice and Easy", se aportan otros propios del cuarteto "Doctor Bogarde", con Pepe López a la batería y Mario Morla al piano.

La reivindicación del Jazz vocal masculino es el trabajo que desde hace más de diez años viene realizando Javier Arias "Doctor Bogarde" a través de diferentes fórmulas escénicas, como cuarteto, quinteto o bandas más numerosas. Después de presentar en 2009 su disco "Words" en León y en Madrid, con obra original principalmente, parecía oportuno dar a conocer la evolución en el quehacer jazzístico al que se ha dedicado.

La presentación de 'Nice and Easy' no se limita a la interpretación de sus 10 canciones por parte de los músicos que las grabaron, si no que hay un segundo acto que recoge algunos de los temas más reconocidos, de los más de 150 que está manejando el cuarteto "Doctor Bogarde" en diferentes variantes. El espectáculo es, por lo tanto, coral, ameno, intenso y entretenido.

El cantante y compositor leonés Javier Arias "Doctor Bogarde", con una trayectoria de más de treinta años en los escenarios, se ha especializado en espectáculos en los que el jazz vocal y el humor van de la mano, al estilo de los «crooners» de los años 60 como Dean Martin, Sinatra, Sammy Davis Jr, etc. A la hora de componer queda patente la influencia de ilustres personalidades como Cole Porter, George e Ira Gerswing, Duke Ellington o Johnny Mercer, buscando el dinamismo de los sonidos del swing, el blues o el soul.