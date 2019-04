Concierto de Bras Rodrigo en Bembibre

Bras Rodrigo, maestro gaitero, visita este sábado de nuevo el Bierzo. Tiene concierto a las 21:00 en Bembibre. Será Teatro Benevivere​ y las entradas se pueden conseguir a 10 y 8 euros (Taquilla y de forma anticipadado respectivamente).

También se pueden comprar las entradas a través de esta página web https://www.wegow.com/conciertos/concierto-bras-rodrigo-en-bembibre-leon/

En Herrera en COPE Bierzo hemos hablado con Bras Rodrido. Escucha aquí. Viene a presentar “A pause in New York”.

SOBRE “A pause in New York”. Por BRAS RODRIGO

“A pause in New York” es una obra ecléctica, donde bebo de distintas tendencias musicales -celta, electrónica, clásica, tradicional, etc.- y donde cada tema tiene connotaciones y evocaciones diferentes al otro.

Siempre me había inquietado y seducido la historia de los indios lenapes que poblaban la isla de Manhattan antes de la llegada de los europeos…, y este disco es en cierto modo un homenaje a las sociedades indígenas americanas

“En la aquel malecón” es una balada pop con tintes románticos, es una especie de “revival” de los sentimientos y la situación del emigrante pero en el momento presente, en pleno siglo XXI, donde continúa siendo una realidad en muchos países celtas, incluido Asturias.

En este disco he tratado de hacer un recorrido por distintos géneros musicales desde la óptica de músico de raíces étnicas y profundamente identitarias.

“A pause in New York” es una viaje a las emociones que no están en los mapas geográficos, sino en nuestra mente, y sobre todo en nuestro corazón ancestral. En realidad trata de dibujar el genoma de la música con idiosincrasia, con carácter.”

Sueño con que el malditismo de los gaiteros se transforme en una energía positiva que invada el mundo de la música y de la cultura. Sueño con que la gaita sea una especie de Excalibur capaz de crear una factoría infinita de sueños.

La cultura, el paisaje y las leyendas atlánticas son los mimbres que sustentan el lugar común de mi música.

Quiero que la gaita y la capacidad creativa de un gaitero trasciendan guetos musicales y fronteras artísticas. Un gaitero es un músico como lo es un pianista, un violinista o cualquier otro y no tiene por qué estar constreñido a unos ritmos concretos, a un estilo de composición o a unos cánones preestablecidos.

La verdadera revolución de la música tradicional de base étnica es romper el encasillamiento que padecemos los músicos. La creatividad no tiene más frontera que la excelencia creativa.

A pause in New York no deja de ser el viaje de un músico celta por sus raíces y por las de otros, fusionadas por la fuerza de la creatividad y el gusto por la música de cualquier época y geografía.

SOBRE LOS TEMAS DEL DISCO. “A PAUSE IN NEW YORK”

1- “En aquel malecón”. Los pueblos celtas siempre fueron emigrantes. La canción narra la historia de un celta que se marcha a buscar fortuna al otro lado del Atlántico.

2- “Belenia”. Los antiguos astures veneraban a Belenia o Belona una diosa celta del agua en lo que actualmente es Covadonga, antes de la aparición mariana de la Santina. Es el nombre de mi hija pequeña.

3- “Atlantic Lane”. El Atlantic Lane o Arco Atlántico empieza en las tierras nórdicas de Laponia finlandesa y tiene un continuum en la costa este de los Estados Unidos y Canadá. Desde la prehistoria se observa una misma cultura en todo el territorio.

4-“Nadaya”. Es el nombre de mi hija mayor. Es dulzura y fuerza a la vez, la guerra y la paz en cuestión de segundos.

5-Mar Celta. Los mediterráneos tenían el Mare Nostrum. Los celtas tenemos el Atlántico, el mar celta.

6- “Añada pa les neñes que nun pueden durmir”. Una añada es una canción de cuna. Esta sirve para las crías a las que les cuesta dormir.

7- “A pause in New York”. Dedicado a la tribu o nación Lenape. Nativos americanos que habitaban los terrenos ocupados por la actual Manhattan y casi exterminados por los primeros colonos de la ciudad de los rascacielos: los holandeses.

8- “Baille pa una Princesa”. Baile dedicado a las princesas que todos tenemos en casa.

9- “El guardián de les llargues y fríes nueches d'inviernu”. Llega el invierno lentamente. La nieve cae cubriéndolo todo con su manto blanco. Después viene la tormenta y las largas noches heladas y frías.

10-“Xana”. Personaje de la mitología asturiana. Aparece en todas las culturas célticas. Mujeres hermosas que habitaban los ríos, fuentes, lagos y cascadas peinando sus largos cabellos con un peine de oro.

11-“Valse pa María”. Vals de estilo paneuropeo que evoca el esplendor pasado de la música clásica.

12- “Naquel malecón”. El mismo tema que el C/1 cantado en asturiano.

MAS DATOS SOBRE EL ARTISTA

Bras Rodrigo, “El Celta” como lo llaman sus amigos, debido a su incansable defensa de esta ancestral cultura, destaca también por su labor como compositor, elaborando los temas de sus trabajos y también para otros artistas, grupos o entidades.

Bras es graduado por el Conservatorio Profesional de Música de Oviedo en el Grado Profesional de Música. Especialidad de Gaita.

Fundador de La Banda de Gaites de Corvera d'Asturies, bajo su dirección, tiene publicados dos trabajos discográficos: “Al Debalu” y “Molihuá”.

Colaboró con muchos artistas en diferentes grabaciones discográficas, pero no es hasta el año 2005 cuando publica su primer trabajo discográfico en solitario, titulado “XERMANDÍA”.

En el año 2018, después de toda una vida dedicada a la música, 33 años de carrera musical, y con todo un bagaje musical cosmopolita e innovador, decide que es el momento para retomar su carrera en solitario y lanzar su nuevo trabajo discográfico “A PAUSE IN NEW YORK”, lleno de influencias y riquezas sonoras que transgrede todo lo anteriormente creado con este especial instrumento que es la gaita.

Este artista ha impartido innumerables masterclass de gaita en prestigiosos centros de todo el mundo: Centro Asturiano de Nueva York, Centro Español de Queens (Nueva York), Centro Asturiano de Bruselas, Asturiano de Montevideo (Uruguay), alumnos de gaita del Centro Asturiano de La Plata (Argentina), y como no podía ser de otra manera, en la Casa de Asturias de Alcobendas (Madrid), en el Real Musical Oviedo, alumnos de gaita del Centro y en muchos más.

En el fascículo número 11 de la colección “Historia de la Música Asturiana” que publica el periódico “La Voz de Asturias” y en la que aparecen los músicos más importantes de toda la historia de Asturias se incluye un tema suyo titulado “Marcha d'Antón el neñu/Espinaréu/Muñeira d'Antón” grabado en el año 1999 junto con el grupo “Llume de Llar” y otro con el propio grupo llamado “Tabiernas”.

Después de sus grandes éxitos en Madrid, Asturias y Galicia, el año pasado en la hoguera de San Juan de la mata, vuelve al Bierzo esta vez a Bembibre para presentarnos su música.