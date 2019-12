Carlos Núñez regresa al Teatro Bergidum de Ponferrada con la Gira de Navidad. La cita será este jueves 12 de diciembre a las 20:30 horas y las entradas están a la venta a precio de 17,50 euros.

Este martes hemos hablado con el gaitero gallego que nos ha dado más detalles.

Tras un 2019 repleto de giras internacionales y celebraciones como su 30 aniversario junto a las leyendas irlandesas The Chieftains, Carlos Núñez nos propone, a las puertas del 2020 en que se celebrará el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, el sorprendente y exclusivo adelanto de su nuevo proyecto: “Celtic Beethoven”.

Convertido en todo un referente internacional de la música celta, Núñez reivindica desde hace más de dos décadas la importancia de nuestra música popular.

España ha dado la espalda a su patrimonio rural, que actualmente está recobrando su valor. Como se está demostrando, buena parte de esta tradición, que incluye una riqueza musical digna de ser conocida y disfrutada, es una herencia milenaria. Carlos Núñez apuesta por la música celta como banda sonora de la España vaciada, con conciertos que van más allá de los circuitos y géneros estándar.

La visión de Carlos de las músicas celtas como amables e inclusivas pero también históricas, profundas y merecedoras de respeto, se pondrá de relieve con la interpretación de algunas de las composiciones celtas de Beethoven, a pocos meses de que se cumpla su 250 centenario.

Este año, el mago de las gaitas y las flautas nos traerá sorpresas, colaboraciones con músicos y nos hará viajar por la esencia de la música celta a través de países como Irlanda, Escocia o Bretaña pero también por el mundo hispánico que forma parte del mundo celta.

Carlos Núñez está considerado como un músico extraordinario, de los más serios y brillantes del mundo, pero también es un Artista con mayúsculas: su carisma, su energía, su espíritu pionero lo han hecho muy popular, traspasando con creces los límites habituales de sus instrumentos.

La ya tradicional Gira de Navidad está recorriendo los principales teatros y auditorios del país.

Son muchos los premios y nominaciones que lo avalan: Un Grammy por el disco grabado con sus maestros The Chieftains; dos nominaciones a los Grammys Latinos; Premio Ondas al mejor directo y el Premio de la Crítica Alemana, Preis der Deutschen Schallplattenkritik. En sus discos han participado Luz Casal, The Waterboys, Jackson Browne, Ry Cooder y Roger Hodgson de Supertramp y ha compartido escenario con primerísimas figuras tales como Bob Dylan, Sinéad O’Connor y The Who.