Agenda para este Martes de Carnaval en el Bierzo

PONFERRADA

El desfile del Martes de Carnaval de Ponferrada se ha adelantado media hora a causa de las predicción del mal tiempo. La decisión se ha tomado por parte del Patronato Municipal de Fiestas, previa consulta con las peñas de la ciudad.



La concentración de las peñas, charangas y participantes en el desfile tendrá lugar a las 16.30 horas (en la C/ Eugenia Millaret, frente al Auditorio Municipal) y la salida de la cabalgata a las 17.00 horas.

Se mantiene el recorrido habitual. Al finalizar el desfile en la zona de aparcamiento del albergue de peregrinos se celebrará el “Entierro de la Sardina”, sin embargo, ante la posibilidad de que llueva, se sustituye la degustación de paella por bollos preñaos de chorizo.

16:30 h.- TRADICIONAL CONCURSO DEL DESFILE DE CARNAVAL. Organización y concentración de participantes: C/ Eugenia Millaret, frente al AUDITORIO MUNICIPAL.

17:00 hiras.- Salida oficial de la Glorieta de la Avda. Portugal, entronque a calle La Cemba. Recorrido: Avda. Portugal. Plaza de Templario. Puente del Ferrocarril. Avenida Valdés. C/ Fueros de León. Camino de Santiago. Plaza de Lazúrtegui. Avda. La Puebla. C/ General Vives. Plaza La Carrasca. C/ Ancha, calle Obispo Osmundo y Aparcamiento frente el Albergue de Peregrinos.

Después tendrá lugar el Fallo del Concurso y ENTIERRO DE LA SARDINA: Colaboran los Colegios de Flores del Sil y La Asunción, junto con la Guardería “Santa Mónica”, quienes se encargan de la elaboración de una sardina de dos metros y medio y que participarán en el desfile acompañada de las tradicionales plañideras.

VILLAFRANCA DEL BIERZO

5 de marzo 17:00 DESFILE DE CARNAVALES con salida desde la Av. Díaz Ovelar, que recorrerá las principales calle de la Villa hasta llegar a la Plaza Mayor donde a las 19:00 comenzará el baile.