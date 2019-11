Villafranca pide ayuda a Junta y Diputación para solucionar la falta de cobertura en los pueblos de la Somoza

El Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo solicitó la ayuda de la Junta y de la Diputación de León para solucionar los problemas de incomunicación telefónica que desde hace una semana sufren varios pueblos del municipio, situados en la zona de la Somoza. Los responsables municipales apelaron al compromiso de las administraciones superiores con el medio rural y a la defensa de la “España vaciada” y lamentaron “las pocas inversiones y dotaciones” que existen para solucionar los problemas de falta de cobertura móvil en estas áreas.

El equipo de Gobierno señaló la “especial vulnerabilidad” de estos pueblos, habitados en su mayor parte por personas de avanzada edad, en un momento del año en el que las nevadas comienzan a hacer acto de presencia. Precisamente las adversas condiciones climatológicas son el motivo que da la compañía responsable de dotar de comunicación al área afectada para retrasar la instalación del repuesto necesario para solucionar la incidencia, comunicada el pasado domingo.

El Ayuntamiento ya ha solicitado una “reunión urgente” con los responsables de la operadora y reclamó “que no se demoren más en su trabajo”, a la vez que recordaron que todavía hay zonas en las que la cobertura móvil no existe en ningún momento del año. “Consideramos que la precariedad del servicio sufrida por nuestros pueblos no es admisible”, recalcaron los responsables del Consistorio.