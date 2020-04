Villafranca anima a sus vecinos a celebrar la tradicional fiesta de los Maios desde ventanas y balcones

La Escola de Gaitas con la colaboración del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, organizan a Festa do Maio 2020. De forma virtual, a través de una panorámica en entregas todos los días se irán publicando en el blog de la Escola de Gaitas, en la página web y en las redes oficiales del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, uno de los carteles que han acompañado en los últimos 20 años.

La fiesta de los Maios declarada de Interés Turístico Provincial desde el año 2009, contará para este 1º de mayo con una segunda propuesta de celebración para la que se contará con los vecinos y vecinas del municipio y del Bierzo en general invitando a todos a salir a balcones y ventanas a las 12 de la mañana a cantar las coplas de costumbre… “Marzo airoso, abril chuvisñoso sacan o Maio florido y hermoso” …

Esta fiesta no se puede posponer ni trasladar. Se trata de un rito consuetudinario que se hace en su día o no se hace. Por eso sabiendo que algo tan simple y rotundo como que las estaciones siguen su curso imparable o que las ‘cañaveiras’ con las que se visten los maios, están ya en flor. Este año ‘O Maio’ será a la fuerza virtual y telemático. No habrá un cartel para evidenciar que el festejo habitual no se va a poder realizar, pero durante el mes de abril se hará un repaso en veinte entregas de los carteles que sirvieron a lo largo de cuatro décadas, año a año, para anunciar la intención de revivir el compromiso de respeto a la naturaleza y a la tradición cantando “O Maio”.

Tampoco hay que olvidarse de la tradición de comer una castaña. “Hay que comer una castaña maia el primero de maio, para que como reza la tradición no nos dé un desmaio”. Este dicho cobra este año más sentido que nunca.

Se podrá ver la fiesta de los Maios desde el blog Da Escola de Gaitas, la web y redes sociales del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo.

-Blog de Escola de Gaitas: http://bierzocultura.blogspot.com/2020/04/a-festa-do-maio-traves-dos-seus-carteis.html?m=1

-Web: www.villafrancadelbierzo.org

-Facebook: www.facebook.com/TurismoVillafrancaDelBierzo

-Youtube: www.youtube.com/VillafrancadelBierzo