El PP de Bembibre reprocha al equipo de Gobierno su “alarmismo” sobre los depósitos municipales de agua

La portavoz del PP en el municipio berciano de Bembibre, Elsa García, reprochó este martes al equipo de Gobierno de la capital del Bierzo Alto su comportamiento “alarmista e irresponsable” en relación al estado de los depósitos municipales de agua, y acusó a los responsables del Consistorio de querer “confundir a la opinión pública con un tema delicado”. Aunque reconoció que “el agua de Bembibre es más que mejorable”, García insistió en que es “apta para el consumo”, según certifica regularmente el análisis publicado por el Ministerio de Sanidad.

Cabe recordar que los actuales responsables del Ayuntamiento advirtieron la semana pasada del “estado de abandono” de los depósitos municipales y criticaran el “escenario dantesco” que se encontraron los empleados al llevar a cabo la limpieza. “¿Cómo no va a salir el agua sucia en Bembibre? Lo que no entendemos es como no hemos cogido, incluso, alguna enfermedad”. Además reprocharon al anterior equipo de Gobierno un gasto de 50.000 euros al año en un contrato de mantenimiento de las instalaciones.

Los 'populares' han negado que este contrato para el mantenimiento de las instalaciones se firmara en el anterior mandato y responsabilizó del mismo al exalcalde socialista Jesús Esteban.

En relación al abandono de las instalaciones, García subrayó que la última limpieza de los depósitos tuvo lugar en junio de 2018 y se llevaba a cabo con una periodicidad anual.