Bembibre asume el mantenimiento de los depósitos municipales de agua y cifra el ahorro en 50.000 euros

Técnicos del Ayuntamiento de Bembibre trabajan esta semana en la limpieza de los depósitos municipales de agua, después de que el equipo de Gobierno de la capital del Bierzo Alto haya decidido no renovar el contrato de limpieza y mantenimiento de estas instalaciones y asumir directamente este servicio. Tras el inicio de los trabajos, fuentes del Consistorio lamentaron el “escenario dantesco” que se encontraron los empleados municipales en depósitos que se encontraban “llenos de suciedad, de montañas de carbón y de basura”.

Además, las mismas fuentes criticaron el “estado de abandono” de las instalaciones. “¿Cómo no va a salir el agua sucia en Bembibre? Lo que no entendemos es como no hemos cogido, incluso, alguna enfermedad”, señalaron los responsables del Consistorio, que reprocharon al anterior equipo de Gobierno el gasto de 50.000 euros al año en un contrato de mantenimiento que “aunque no lo pareciera, incluía la limpieza de los depósitos municipales de agua”, un servicio que no se estaba prestando.

Con la entrada de los nuevos responsables municipales, el contrato quedó sin renovar y las labores las asumió el personal municipal. Con esta medida, los responsables del Ayuntamiento pretenden “asegurar la limpieza de manera regular de estas instalaciones” y llevar a cabo un “importante saneamiento” de las aguas.