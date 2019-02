El violín orquestal de Thomas Potiron llega a Ponferrada

Tiempo de lectura: 2



Este viernes 1 de febrero el violín orquestal de Thomas Potiron llega Ponferrada. El violinista francés Thomas Potiron estrenará Violin on the Rock, su primer proyecto como intérprete solista, este viernes 1 de febrero en la sala La Vaca de Ponferrada. El concierto será a las 21:00 horas y las entradas a partir de 12 euros. Se pueden adquirir en ticketea.com y en las taquilas de la propia La Vaca.

Thomas Potiron es maestro en el arte del loop station, Potiron es capaz de recrear el sonido de toda una banda sirviéndose únicamente de su violín eléctrico. El resultado es un espectáculo muy personal en el que el músico, primer violín de Pagagnini desde 2016, lleva a escena grandes éxitos del rock y del pop en un espectáculo genuino.

Potiron se atreve con composiciones de bandas míticas en la historia del rock, como Iron Maiden, AC/DC, Metallica y Led Zeppelin, y de estrellas del pop, como Michael Jackson, Rihanna o Sting, en un repertorio en el que todas las canciones cuentan con arreglos propios.

En Violin on the Rock lo acompañan Miguel Rodrigañez, al bajo eléctrico; Marcos Collado, a la guitarra eléctrica, y Pedro Corral, a la batería.

THOMAS POTIRON

Nació en Nantes (Francia), en el año 1981. Comenzó a tocar el violín con apenas 4 años y, a los 6, ingresó en el conservatorio de su ciudad. En 1997, continuó su formación en el conservatorio de Burdeos, donde, en 1999, recibió el primer premio de violín y, un año después, el “Premio de Honor de la Ciudad de Burdeos”. En el año 2001, empezó a tomar clases en el conservatorio de París con la prestigiosa Suzanne Gessner y, en 2002, obtuvo el primer premio de violín. Paralelamente, actuó a menudo en el famoso cabaret “Le Raspoutine”, tocando música del este de Europa.

En 2005, se convirtió en violinista titular de la Orquesta Sinfónica de la Ópera de Madrid, lo que le permitió trabajar con maestros de la talla de Jesús López Cobos y de Plácido Domingo en grandes producciones operísticas.

En 2007, su inquietud artística lo llevó a ser parte del elenco original de músicos de cuerda que alumbró Pagagnini, el exitoso espectáculo coproducido por la compañía Yllana y el famoso violinista Ara Malikian que lleva ya más de una década llenando teatros y acercando la música clásica a todos los públicos. Precisamente, desde 2016 sustituye a Malikian en Pagagnini. El pasado mes de agosto fue telonero de Supertramp en el concierto que la banda celebró en la plaza de toros de Úbeda.

Cuenta Potiron que no tiene ningún recuerdo sin música e, incluso, sin violín. A lo largo de su trayectoria, no hay prácticamente género que no haya tocado este violinista francés: tango, música cíngara, jazz y, sobre todo, flamenco. Ha trabajado con artistas como Farruquito, Antonio Rey, Antonio Canales, José Mercé, José Manuel Zapata, Pasión Vega, Fernando Egozcue, Rafael Amargo, el Ballet Nacional de España, Estrella Morente, Miguel Poveda, Arcángel e India Martínez, entre otros.