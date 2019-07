Russo encantado de llegar a la Ponferradina: "Espero poder devolver toda la confianza que me han dado"

La Ponferradina ha presentado este miércoles al defensa central Franco Russo. El futbolista argentino llegada a la entidad berciana decidido por el Mallorca.

Russo se ha mostrado encantado y muy ilusinado de llegar a la Deportiva. “Cuando hablé con el presidente, el entrenador y Tomás Nistal prioricé venir aquí. Estoy ilusionado con el club y con la confianza que me dieron y espero devolvérsela en el campo. Todo jugador quiere jugar y está claro que vine para tener los minutos que no tuve allí. Ojalá todo vaya bien y repitamos el mismo resultado que en Mallorca donde ascendimos a Primera División. Es importante y veo bien que se mantenga el bloque del ascenso. En los primeros días de entrenamiento he visto que todos vamos a tope siempre y creo que podemos hacer algo muy bonito esta temporada”.