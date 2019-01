Presentación de Pablo Larrea: "Me transmitieron mucha ilusión por el proyecto de este año"

Tiempo de lectura: 1



Pablo Larrea ha sido presentado como nuevo jugador de la Deportiva Ponferrada. Se trata de un centrocampista de 24 años, procedente del Numancia y llega como cedido al equipo berciano hasta el final de la temporada. Se ha mostrado feliz por llegar al equipo de Bolo para poder tener minutos y poder conseguir el objetivo del ascenso: "El presidente y el míster me transmitieron mucha ilusión por el proyecto de este año. Me han hablado muy bien del club y del vestuario. Veo al equipo muy comprometido y con muchas ganas de hacer cosas importantes. Me gusta tener el balón en los pies y asociarme con los compañeros y también me implico en el trabajo defensivo.

Por otro lado, el equipo ya prepara el choque del domingo a las 17:00 hroras, en El Toralín ante el Deportivo de la Coruña.