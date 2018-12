Presentación de Kaxe: "Es una oportunidad única para mí fichar por la Ponferradina"

Tiempo de lectura: 1



El delantero vasco Kaxe ha sido presentado como el primer fichaje de la Deportiva Ponferradina en el mercado invernal. Se ha mostrado encantado y feliz de llegar a tierras bercianas: "Cuando me llegó la oferta de la Deportiva no me lo pensé. Para mí es una oportunidad de crecer como futbolista. Óscar Sielva me ha hablado maravillas del club y de sus aficionados y la ciudad. En verano ya tuve la opción de venir. En ese momento decidí probar suerte en Baréin. Allí viví una buena experiencia a nivel personal y no tanto a nivel deportivo.Tengo muchas ganas de debutar, pero hay que ir paso a paso. Tuve un esguince en el tobillo, trabajaré duro para estar listo para el día 6. Es un privilegio tener a Yuri como compañero, para aprender de él todo lo que pueda. Es un honor jugar a su lado".