Maxi Villa: “El míster decidirá para este sábado quien juega sin mirar el nombre”

El defensa uruguayo de la Ponferradina, Maxi Villa, ha analizado la actualidad del equipo berciano que sigue preparando la octava jornada de LaLiga Smartbank (Segunda A).

Los bercianos juegan este sábado a las 20:00 en el estadio Martínez Valero ante el Elche. El arbitraje correrá a cargo del vasco Inaki Vicandi Garrido.

Maxi Villa se ha mostrado muy contento con su debut en casa y por las sensaciones que está dejando el equipo. “En lo personal el debut fue bueno y además el equipo consiguió la victoria que es lo más importante. Tenía muchas ganas de jugar en casa y la afición ayuda mucho cuando hay dificultades. La cercanía del público me gusta mucho. Entre un poco frío al principio tras la lesión de Luis Valcarce, pero me adapte pronto en el lateral izquierdo y creo que fui de menos a más. Las sensaciones que tuve fueron muy buenas. Todos los compañeros me están ayudando mucho en la adaptación en el vestuario. Con cualquier compañero me entiendo bien, la nacionalidad no importa. El míster decidirá para este sábado quien juega sin mirar el nombre. Ya estamos pensando en el Elche y analizando al rival. La victoria sería muy importante para nosotros. Tenemos muchas ganas de conseguir la primera victoria fuera de casa. Lo que me gusta del equipo es que somos muy aplicados y que defendemos muy bien. Siempre intentamos ir hacia adelante”.