Lydia Valentín se muestra feliz tras su medalla de plata

La haltera berciana Lydia Valentín se ha mostrado muy feliz tras conseguir la medalla de plata en el Mundial de Halterofilia que se está disputando en Tailandia.

“Estoy feliz y contenta con la medalla de plata. He sentido muchísimo cariño y quiero dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado y que me ha seguido. La preparación y la competición ha sido muy dura, pero ya tengo en mis manos una nueva medalla. Se ha cumplido el objetivo de poder conseguir una nueva medalla y esto es lo más importante”.