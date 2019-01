Like A Queen de The Morgans, elegido Disco del Año por la revista MondoSonoro en Castilla y León y Galicia

Escucha aquí la entrevista a dos de los componentes de The Morgans: Elías Rivas y Pablo Rubio

El último disco del grupo de música berciano The Morgans que se titula Like A Queen, es elegido Disco del Año por la revista Mondosonoro en la delegación de Galicia y Castilla y León.

Desde Ponferrada, The Morgans han apostado fuerte al sintonizar el Pop sólido de guitarras que vienen componiendo desde hace una década con nuevas frecuencias Electrónicas. El resultado no defrauda. The Morgansfacturan canciones directas e impecables con la conveniente contundencia, idóneas para encarar el futuro con positividad.

Like A Queen es un disco que busca romper con ciertos estereotipos. Un disco lleno de nuevos matices y toques modernos que preservan la esencia de la banda. LAQ consta de 11 tracks que van desde su clásico sonido épico a temas bailables con toques electrónicos que aseguran un concierto dinámico y potente en pegada y punch. Una osada propuesta llena de melodías pegadizas y emocionantes estribillos que tienen como objetivo captar al público, hacer que vibren y que fluyan con los grooves que la escuadra Berciana reparte en cada directo.

Las trabajadas letras de las canciones son un conjunto de historias independientes que intentan reflejar la madurez de la formación. Composiciones en las que se reflejan tópicos actuales, declaraciones audaces, reflexiones y pensamientos que han nacido en los últimos 3 años. Con este disco la agrupación de Ponferrada busca lanzar un atrevido manifiesto que no dejará indiferente a nadie.

LAQ fue pre-producido por Carlos Hernández Nombela. El popular productor español aportó su granito de arena a la hora de hacer que las canciones llegaran a más y su experiencia y buen gusto se han visto plasmados en esta nueva obra. Los once cortes fueron grabados en Paco Loco Studio en el Puerto de Santa María con el propio Paco Loco a los mandos. El productor Asturiano ha sido encargado de grabar un álbum valiente, con muchísima personalidad y una identidad propia que sigue reflejando las influencias más directas de la banda mezcladas con los sonidos y tendencias más modernas. Definitivamente una mezcla en la que merece la pena meter la cabeza.