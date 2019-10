Libros al Aire-¿Has pasado la ITV en tu matrimonio?.

¿HAS PASADO LA ITV EN TU MATRIMONIO?

A pesar de la creencia popular, la familia no es una invención cultural, sino algo inherente a nosotros. Está inserta en nuestro ser porque hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios que es familia. No es casualidad, por tanto, que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo esta Trinidad, nos hace ver que no es un ser individual, sino que, ante todo, es familia y, por lo tanto, nos ha creado con una vocación de comunión. Este es el punto de partida de este libro, donde se destaca la importancia de conocer que no somos “individuos, sino “personas” que viven en sociedad. Los autores de este libro recopilan charlas de expertos en la pastoral familiar para hacer ver que el matrimonio es una carrera de fondo y debe pasar revisiones cada poco tiempo. Solo así lograremos que el matrimonio y la familia sean camino de una vocación a la unión plena con Dios. (ED. PALABRA).