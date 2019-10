Libros al Aire-No quiero sufrir

¡NO QUIERO SUFRIR!

Sobre la eutanasia y otras cuestiones bioéticas del final de la vida. El sentir más universal y sobre el que más rápido nos ponemos de acuerdo es: no queremos sufrir . Cuando piensas cómo te gustaría morir, no te ves sufriendo. ¡Claro que no! Nadie quiere sufrir. Pero... ¿tenemos todos claro en qué consiste ese sufrimiento? Las propuestas médicas y legislativas que hoy debatimos sobre la eutanasia, suicido asistido, cuidados paliativos, etc. responden a ese deseo de evitar el sufrimiento final. Estas páginas nacen del Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos, desde donde trabajan por promover el respeto y el cuidado de la vida frágil y a medida de la dignidad de las personas. (Ed. SAL TERRAE)