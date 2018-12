Bras Rodrigo presenta en Ponferrada el disco de villancicos "Christmas Pipes"

Tiempo de lectura: 2



El maestro gaitero, Bras Rodrigo, después de haber cosechado gran éxito entre los medios comunicación y público en la reciente presentación de su segundo nuevo disco “A Pause in New York” en Madrid en la mítica sala Galileo, nos sorprende de cara a esta navidades con un disco de villancicos que por primera vez en la historia, estos temas propios de la Navidad son guiados por la línea melódica de este peculiar instrumento que es la gaita. Incluye 7 temas, 5 versiones de los 5 villancicos más conocidos en todo el mundo y 1 villancico de composición propia, en versión en español y en asturiano.

“Christmas Pipes” es el primer disco en el mundo íntegro de villancicos donde la línea melódica está guiada por la gaita. Dado que es un instrumento presente en la tradición musical y cultural de nuestro país y otras muchas tierras de origen celta (Escocia, Irlanda,Gales, Nueva York y demás costa este de EE.UU y de Canadá, Bretaña Francesa, Baviera alemana, Bretaña francesa, Tirol austríaco, norte italiano y más), se hace imprescindible disponer de un disco de villancicos donde el instrumento musical principal es la gaita. Es un proyecto pionero que ha visto la luz después de muchos años de trabajo e investigación.

La gaita, en algunos lugares de nuestra querida Europa, está muy ligada a la Navidad siendo incluso la zampogna italiana un instrumento típicamente navideño visible en todos los belenes que se precien.

En la época más maravillosa e intensa del año, Bras Rodrigo, este versátil maestro gaitero, nos presenta en “Christmas Pipes” siete temas que incluyen los arreglos en los, probablemente, cinco villancicos más conocidos en el mundo, “ We Wish You a Merry Christmas”, “Jingle Bells”, “Silent Night” (Noche de Paz), “Santa Claus is Coming to Town”, “The Little Drummer Boy” (El tamborilero), así como dos versiones de un tema de composición propia, en español y en asturiano, titulado “Un año de felicidad” con el que abre y cierra este original trabajo discográfico, imprescindible en estas fechas navideñas que ya se acercan.

Este martes ha estado presentado este disco en Ponferrada y hemos hablado con él, en Mediodía en COPE Bierzo. Escucha aquí.

Este es el mensaje que nos ha dejado:

¡¡¡ A todos los celtas y seguidores de esta música y de la cultura en general, quiero desearos “Un año de felicidad” adornado con “Christmas Pipes”!!! (Bras Rodrigo)