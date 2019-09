David Barrio: "A la prórroga hemos llegado sin gasolina"

El debut del CB Ciudad de Ponferrada en la Liga LEB Plata dejó un sabor amargo a David Barrio,míster de los bercianos, por lo abultado del tanteo para lo que se vio en la pista, aunque reconoció que llegaron a los cinco minutos extra muy limitados de fuerzas, habida cuenta que (aparte del esfuerzo en defensa), jugadores como Laurent y McDonell superaron los 40 minutos en pista, mientras que Ferrando jugó 34: “El resultado al final es bastante injusto con lo que hemos demostrado en el campo. Hemos vuelto a demostrar, ahora ya en partido oficial, que estamos preparados para competir, pero en la prórroga hemos llegado sin gasolina por el sobreesfuerzo de tener que remontar 11 puntos y eso lo hemos pagado a nivel físico”.

En cualquier caso, el técnico de Cat&Rest Intragás-Clima CDP asume que “hemos pecado un poco de inexperiencia en la toma de decisiones en momentos importantes del partido, que esperemos que se vaya solventando”.

Por otro lado, también señaló los detalles positivos que dejó el partido: “hemos hecho un buen primer cuarto y el último, debemos corregir esos altibajos que todavía tenemos, ya que además llevamos menos de una semana con el equipo al completo. En ese sentido vamos a ir hacia arriba, las sensaciones no son malas a pesar del resultado. Obviamente perder en la cancha de Burgos, un buen equipo y con más experiencia que nosotros, podía entrar de las quinielas, pero cuando lo has tenido ahí pues ahora no podemos estar celebrándolo”.

David Barrio concluye que “esta liga es muy larga, nunca sabes qué partidos te van a contar para la segunda fase con lo cual no queda más remedio que luchar y sufrir cada encuentro y preparar el del próximo sábado para intentar estrenar el casillero de victorias”.

El próximo choque será el sábado 28 de septiembre en el “Lydia Valentín” ante un Zornotza de Amorebieta que viene de ganar 73-65 al Círculo Gijón.