Bolo: "Ante el Sporting tenemos que recuperar nuestro ADN"

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano en la previa de la jornada 30 de LaLiga Smartbank (Segunda A).

Los deportivistas juegan este sábado a las 16:00 horas en el estadio El Toralín de la capital berciana ante el Sporting de Gijón. El arbitraje correrá a cargo de Daniel Ocón Arráiz del Colegio Riojano.

El vasco ha reconocido que las últimas semanas no han sido las mejores para el equipo, tanto a nivel de resultados como de juego. Ha subrayado que en esta semana se han concienciado en el vestuario para que el equipo pueda volver a mostrar su mejor cara. “Los últimos minutos de Albacete nos hicieron mucho daño. Después contra el Extremadura no fuimos el mismo equipo y el pasado fin de semana en Girona se fueron acumulando cosas y eso unido a los problemas en el desplazamiento provocó que no estuviéramos centrados y diésemos una mala imagen. Durante la semana hemos tenido tiempo para hablar y dar valor a lo que hemos hecho. Por muchas veces que nos caigamos, tenemos que levantarnos. Después de un error no puedes bajar los brazos”.

También se ha referido al rival de este fin de semana, el Sporting de Gijón y al gran ambiente que se espera en El Toralín. “Va a haber un ambiente increíble. Debemos tener ese ADN, esa identidad que nos hemos sabido ganar. Quiero que nuestra afición disfrute y consigamos los tres puntos. Sabemos que vamos a tener el apoyo de nuestra gente y por eso tenemos que devolvérselo. Tenemos que ponerlo todo en el campo por ellos. Que se sientan identificados con nuestro trabajo y nuestras ganas, es lo más importante. El Sporting es un gran equipo que viene en un gran momento después de sumar dos victorias consecutivas”.

El míster además espera que el equipo pueda responder positivamente como lo hizo la temporada pasada en este mismo tramo de competición, donde sufrió también un bajón. “Ahora arranca el momento crucial de la temporada y todos los partidos van a ser importantes. Ya la temporada pasada tuvimos un bache por estas fechas, pero supimos salir de esa situación haciendo las cosas bien y con el apoyo de la afición”.

Convocatoria de la Ponferradina:

2 SON

3 RÍOS REINA

4 PABLO TRIGUEROS

6 ÓSCAR SIELVA

8 PABLO LARREA

9 KAXE

10 YURI

11 IVI LÓPEZ

12 IVÁN RODRÍGUEZ

13 MANU GARCÍA

15 NACHO GIL

16 FRAN MANZANARA

18 ASIER BENITO

20 PABLO VALCARCE

22 FRANCO RUSSO

23 SAÚL CRESPO

25 RENÉ

26 JAVI NAVARRO