Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo-Capítulo 54 (“A la Virgen de la Encina")

"A LA VIRGEN DE LA ENCINA"

Feliz de reencontrarme con todos vosotros tras este periodo vacacional.

El mes de septiembre, es por excelencia el mes del Bierzo, puesto que celebramos las fiestas en honor a Nuestra Señora de La Encina coronada como Patrona de la comarca en el año 1908.

Desde entonces el día 8 de septiembre, se considera El Día de El Bierzo. Cuenta la leyenda que la Virgen llegó a Hispania en el año 450, de la mano de Santo Toribio, obispo de Astorga, que la trajo con él de Jerusalén.

San Genadio, el nuevo obispo trató de protegerla de las incursiones árabes, ocultándola dentro de una encina. En el año 1200 durante una tala de madera para construir el puente que posteriormente dará nombre a la ciudad de Ponferrada, se produce el milagroso hallazgo de la Virgen por parte de un caballero Templario, en el hueco de una vieja encina, que al intentar cortarla, no cae si no que se abre a la mitad dejando al descubierto la imagen de la Virgen. Se trata de una talla bizantina, de un color que no es habitual entre los árboles de esta zona, lo que le da el nombre de ‘Morenica’.

Sorprende su mirada dulce, cargada de piedad y ternura, mientras sostiene en sus brazos a un hermoso Niño Jesús.

Desde el primer momento se le profesa una devoción inusual, por lo que el primitivo templo, pronto se queda pequeño para albergar a la gran afluencia de fieles.