Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo-Capítulo 52 (“He competido en noble competición y guardado la fe")

“HE COMPETIDO EN NOBLE COMPETICIÓN Y GUARDADO LA FE”

Don Camilo nació en La Canda, Orense en 1940. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Orense y se licenció en Química por la Universidad de Santiago de Compostela en 1972. Fue profesor y Rector del Seminario Mayor y miembro del colegio de Consultores de la Diócesis de Orense. En junio de 1995 fue nombrado obispo de la Diócesis de Astorga. Consagrado por el Nuncio en España Monseñor Mario Tagliaferri, ejerció su Ministerio de enseñar, santificar y gobernar la diócesis con las ocupaciones de miembro de la Conferencia Episcopal Española al ser nombrado para la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades y a partir de 2005 fue también miembro de la Comisión de Misiones.

Miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, tuvo especial cuidado en la formación permanente del clero, porque sobre los obispos de manera especial, recae el peso de la Santidad de los sacerdotes, quienes por otra parte, son colaboradores y consejeros del Obispo, en las funciones de enseñar y santificar al pueblo de Dios.

También dedicó especial interés al cuidado de las vocaciones sacerdotales y misioneras, siendo para seminaristas y religiosos un Padre en Cristo.

Miembro de la Comisión de Misiones y sabedor de que toda comunidad volcada sobre sí misma, está condenada a desaparecer, fomentó con esmero el espíritu misionero, porque como dice el Papa Francisco, la Iglesia “o es en salida o no es Iglesia". El cariño y agradecimiento de los diocesanos se manifestó en el emocionante homenaje que recibió al dejar el cargo. Permanecerá siempre en Astorga, pues fue sepultado en la Capilla de la Majestad de la Catedral. Siempre se le pudo decir: “Dichosos los servidores y los que anuncian el Reino". Y también las palabras de San Pablo: “He competido en noble competición y guardado la fe" Me aguarda la corona de Justicia que el Señor me entregará”.

Corona que Don Camilo ya ha recibido. D.E.P

SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Silvia Rodríguez es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”. Es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.