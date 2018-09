El Campus de Ponferrada presenta el Proyecto Erasmus + GEO4D

Escucha aquí la charla con Flor Álvarez, subdirectora de la Escuela de Ingeneria Agraria y Forestal del Campus de Ponferrada. No te lo pierdas

En el Campus de Ponferrada se ha presentad, el Proyecto Erasmus + GEO4D (Geodesy and geoinformatics for sustainable development in Jordan), para la modernización de la formación en geoinformática y geodesia para el desarrollo sostenible en Jordania.

El proyecto GEO4D tiene una duración de 3 años (2017-2020) y está financiado por la Comisión Europea con 799.857 € dentro del programa ‘ERASMUS+: Key Action 2: Capacity Building in the field of Higher Education’. En esa convocatoria de la comisión europea sólo se financiaron 140 de las 512 solicitudes (27% de las presentadas). La Universidad de León es uno de los socios europeos y participa a través de 7 profesores de las titulaciones del Máster de Geoinformática, y de los Grados de Ingeniería Forestal y del Medio Natural y de Ingeniería en Geomática y Topografía del Campus de Ponferrada.

IMPLANTACIÓN DE ESTUDIOS EN EL PAÍS ÁRABE

Uno de los objetivos específicos del proyecto GEO4D es establecer 3 nuevos másteres en Jordania relacionados con la geoinformática y el desarrollo sostenible. En este aspecto la Ule juega un papel clave y es responsable de los talleres y los cursos intensivos que se van a desarrollar sobre estos temas. Además, la institución académica va a aportar la experiencia de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) en el diseño y planificación del ‘Máster en Geoinformática para la gestión de recursos naturales’, que empieza en el Campus de Ponferrada el próximo 24 de septiembre.

Hasta el próximo 21 de septiembre el Campus de Ponferrada va a contar con la presencia de nueve profesores de las tres universidades de Jordania anteriormente citadas, (Yarmouk University, Al-Balqa Applied University y Hashemite University), y técnicos de la compañía jordana ‘Modern Survey Office’. Durante estas dos semanas, varios profesores del Campus de Ponferrada del Máster de Geoinformática, y de los Grados de Ingeniería en Geomática y Topografía y de Ingeniería Forestal y del Medio Natural, van a impartir a estos docentes cursos de formación intensiva sobre teledetección hiperespectral (de campo y satelital), sobre cartografía (empleando datos LiDAR e imágenes de drones). Esta formación se completará con varias visitas de estudio, como la prevista a las Médulas o a una jornada con técnicos del ITACYL.