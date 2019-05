Bolo: "Hemos hecho una gran temporada ante grandísimos rivales y al final quedar segundos tiene mucho mérito"

Tiempo de lectura: 1



El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se ha mostrado muy feliz por la victoria 1-3 en tierras madrileñas ante el Adarve y por conseguir la segunda plaza de la clasificación en la liga regular de cara a la disputa de la fase de ascenso a la Segunda División A.

"Hemos hecho una gran temporada ante grandísimos rivales y al final quedar segundos tiene mucho mérito. Estoy muy contento también por los tres goles marcados por Jorge García. No ha tenido muchos minutos durante la temporada pero nunca bajó los brazos y siempre ha tenido una sonrisa en la boca. Ha aprovechado su oportunidad y ha hecho un grandísimo partido con tres goles. Ahora vamos a ver quién nos toca. No quiero que me toque el Barakaldo, tengo muchísimos amigos allí y sé que para ellos es una ilusión muy grande jugar el playoff pero trabajaremos duro para eliminar a quien nos toque. Llega una etapa bonita de vivir. Estamos muy ilusionados y lo que queremos es disfrutarla".