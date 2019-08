Bolo: "En esta categoría no puedes cometer errores, porque los rivales tienen calidad para aprovecharlos"

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano en la previa del choque ante el Real Zaragoza, que se va a disputar este domingo a las 18:00 horas en El Toralín. Cabe recordar que este encuentro corresponde a la segunda jornada de la LaLigaSmartBank (Segunda A).

El míster se ha mostrado ilusionado y con muchas ganas. “Creo que me conocéis bien. No soy un entrenador de ponerme nervioso y de hablar de urgencias. Mi objetivo es seguir ilusionando a la gente y para eso el equipo tiene que dar la cara en cada partido y demostrar por qué está en esta categoría. En esta categoría no puedes cometer errores, porque todos los rivales tienen calidad para aprovecharlos. No partimos como favoritos en esta competición, pero a ilusión y ganas no nos puede ganar nadie. Tenemos que ir a por todas para ganar el domingo al Zaragoza. Intentaremos estar muy concentrados y al cien por cien. Esperaremos a las próximas horas para poder hacer la convocatoria. Pablo Larrea ha estrenado con normalidad y no tiene miedo”.

Buenacasa y Guille Donoso siguen lesionados y también es baja en este caso por sanción, José Antonio Ríos Reina tras ser expulsado en la primera jornada de liga en Cádiz.

Sobre los fichajes. “Estoy contento con el equipo que tenemos, pero mientras el mercado esté abierto tenemos que estar atentos a lo que pueda suceder en él”.

También refirió a la incorporación del chino Leilei Gao de 39 años. “Todas las decisiones que se toman en el club son consensuadas por los diferentes estamentos. Todos los fichajes tienen mi OK. Yo no miro nunca el DNI de los jugadores para ver su edad. Me fijo en su rendimiento, y si en los entrenamientos de la semana el futbolista me demuestra que está bien, va a jugar”.