Bolo: “El cambio ha sido radical en la segunda parte”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se ha mostrado satisfecho por la vitoria de su equipo 3-0 ante el Navalcarnero, aunque ha recalcado que en la primera parte al equipo le faltó mayor intensidad. Lo que si valoró positivamente fue el segundo periodo,donde el equipo reaccionó y consiguió marcar los tres goles. Con ello los bercianos consiguieron un importante triunfo para seguir en la lucha por el play off.

“En la primera mitad nos ha faltado intensidad. El cambio ha sido radical en los segundos 45 minutos, pero tenemos que salir desde el principio al cien por cien. No me voy satisfecho con la primera parte y así se lo he trasmitido a los jugadores en el descanso. En el segundo periodo hemos reaccionado muy bien. Tenemos que seguir jugando con la misma seriedad y la misma humildad. Queríamos los tres puntos, nos ha costado, pero lo hemos logrado. Todavía quedan muchas jornadas por delante y hay que seguir jugando igual. Carlos Bravo ha vuelto a marcar un golazo y Bolaños ha marcado. Es importante que cada jugador tenga recompensa a su trabajo y esfuerzo”.