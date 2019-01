Bolo: ""Yuri está mejor pero es seria duda para el domingo"

Tiempo de lectura: 1



El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el choque del domingo (17:00 horas) en El Toralín ante el Salmantino. Los bercianos tienen la sería duda del delantero Yuri con problemas físicos: "Yuri está mejor, pero es seria duda para el domingo. Ahora mismo no podría jugar, pero veremos el domingo cómo está. El rival ha cambiado de entrenador y se ha reforzado. Está peleando duro para salir de su situación y va a ser un rival incómodo. Sabemos lo que no tenemos que hacer y esperamos que el equipo dé un paso adelante. Fuera de casa hemos dejado de ser ese equipo contundente y fuerte que no concede oportunidades. También ha cambiado la forma de jugar de los rivales. Gianfranco ya tiene el alta médica y deportiva. Valoraremos mañana sus sensaciones y veremos si entra en la convocatoria".