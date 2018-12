Bolo: "Isi no viaja, está lesionado y no puede jugar"

Tiempo de lectura: 1



El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo antes del encuentro de este sábado a las 12:00 horas en el Fernando Torres de Fuenlabrada. El vasco tiene las bajas por sanción de Míchel Zabaco y Ríos Reina y la lesión de Isi. "Isi no viaja, está lesionado y no puede jugar. Ante los problemas buscamos la solución. La tenemos y tenemos plena confianza. Va a haber jugadores que jueguen en puestos a los que no están acostumbrados, pero que no son nuevos para ellos. "El Fuenlabrada está muy bien trabajado tácticamente y tiene jugadores con mucha experiencia. Va a ser un partido muy difícil y tendremos que hacer las cosas muy bien. Tenemos que estar atentos al mercado y a las posibilidades que surjan. Si pensamos que un jugador nos puede ayudar, intentaremos traerlo. Hemos hablado con el jugador que se irá. Es duro, porque somos una familia ahí dentro, es un grupo excepcional".