Tiempo de lectura: 1



"CHRISTMAS PIPES" ES EL SEGUNDO TRABAJO DEL GAITERO BRAS RODRIGO, PERO EL PRIMERO EN EL MUNDO DONDE LA LÍNEA MELÓDICA RECAE SOBRE LA GAITA. EN TOTAL RECOGE 7 TEMAS: 5 VILLANCICOS POPULARES ( Santa Claus is Coming to Town, Silent Night, Jingle Bells, We Wish You a Merry Christmas, y The Little Drummer Boy) Y "UN AÑO DE FELICIDAD" CREADO POR BRAS, EN ESPAÑOL Y ASTURIANO.