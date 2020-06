La XXI Fiesta Romana en Honor al Dios Baco de Baños de Valdearados (Burgos) se suspende hasta el próximo año

La asociación cultural ‘Dios Baco’ de Baños de Valdearados (Burgos) ha decidido suspender la XXI edición de la Fiesta Romana en Honor al Dios Baco, que estaba previsto que se celebrara el fin de semana del 22 y 23 de agosto, debido a los requerimientos por parte de las autoridades sanitarias para velar por la salud de sus participantes y del público, así como a las dificultades sobrevenidas a causa de la pandemia del COVID-19.

Precisamente, tras la celebración de la pasada edición, comenzaron los trámites para solicitar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional, puesto que, tal y como señaló el presidente de la Asociación Cultural ‘Dios Baco’, Manuel Martínez, cumplir 20 años es uno de los requisitos fundamentales para ello. Según señaló Martínez, para ellos sería “muy interesante” lograr esta denominación, debido a que les otorgaría “más promoción fuera de la provincia y de la región”, permitiendo así que esta fiesta en Honor al Dios Romano Baco se conozca en más zonas de España.

La Fiesta a Baco es además un encuentro multitudinario que reúne durante el tercer fin de semana de agosto a miles de personas, deseosas de recuperar el espíritu festivo de la época romana, ataviados con los ropajes típicos de la época. Una de las singularidades de esta fiesta es el decorado natural con el que se recibe a los visitantes, de forma que cada año, los vecinos del pequeño municipio ribereño se afanan en engalanar sus calles para la ocasión.

Baños de Valdearados se transforma ese fin de semana en una villa romana en la que no falta su mercado romano, en el que hay decenas de puestos y talleres; animaciones y actuaciones de calle destinadas a entretener y animar a los visitantes con desfiles de diferentes legiones y estatuas de barro; tabernas romanas, comida popular con su espectacular ‘bacanal’, seguido por el baño en termas romanas.

Las peculiares festividades también incluyen un campeonato de lanzamiento de uva y sandalia romana, la ya consolidada prueba deportiva ‘Baco Race’, así como representaciones teatrales a cargo del grupo de teatro ‘Destellos’. El presupuesto de esta iniciativa se sitúa cada año en torno a los 40.000 euros.

A través de este comunicado, la organización quiere agradecer a todas las entidades, instituciones, empresas, comercios y a los medios de comunicación el apoyo que ha sentido para poner en marcha esta recreación desde el inicio, cuyo objetivo es reivindicar que continúen las excavaciones en el yacimiento romano de la villa de Santa Cruz. El pasado año, el yacimiento fue visitado por cerca de 2.000 personas, por lo que Manuel Martínez recuerda la importancia de este yacimiento y la necesidad de que la Junta de Castilla y León ponga en marcha y retome las excavaciones en el mismo.

La villa romana de Santa Cruz se descubrió en 1972. De forma casual se encontró el mosaico de Baco, uno de los más grandes y mejor conservados de Europa. Las excavaciones continuaron unos años más y después se abandonaron. Entre otros descubrimientos salieron a la luz diez habitaciones y cuatro pasillos pertenecientes a la villa típica de la época Bajo Imperial, entre los siglos IV y VI, que representa solo una parte de la mansión.

La escena central del mosaico romano de Baños de Valdearados desapareció el 28 de diciembre de 2011, después de que uno o varios individuos entrasen al templo consagrado al dios Baco en la localidad burgalesa para llevarse una parte importante de uno de los mosaicos mejor conservados de Europa.

Se trata de una pieza de 66 metros cuadrados en los que la mezcla de teselas de mármol y piedras nobles consigue dar a la estancia su categoría de sala principal de la villa. Gran parte de la composición muestra una cenefa y seis imágenes de caza, de las que cuatro están dedicadas a los vientos Notus, Zefyrus, Eurus y Boreas.

LA BACANAL, SUSPENDIDA

Pregón con el que el Dios Baco anuncia la suspensión de su tradicional bacanal:

Ha llegado desde Oriente una misiva de Baco en la que de ella destaco algo que ya era evidente: si en Fallas no ardió Valencia, si enmudeció la saeta ni mugirá la Estafeta..., con idéntica prudencia la romana bacanal de nuestra villa de Baños no tendrá como otros años ni principio ni final. Los indomables bisiestos causan tremendos estragos con crueles y amargos tragos de resultados funestos, y este dos mil veinte ha dado una epidemia a la vida; hasta que no sea vencida y el dolor se haya eclipsado no se darán las cuadrillas los cariñosos abrazos ni volverán los lechazos a las nutridas parrillas. Aunque se está madurando que antes de que agosto acabe haya un encuentro. ¿La clave? Que el virus no esté mutando; la nueva normalidad, que en Burgos va con retraso, nos llevará paso a paso a dar cualquier novedad. Ningún ser inoportuno va a acabar con nuestra fiesta que será toda una gesta en el dos mil veintiuno. J.N.M _ G.N.M.