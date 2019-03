Vox dice que Ortega Lara irá en Burgos en la candidatura y el puesto que él quiera

El presidente de Vox en Burgos, Ángel Martín, ha sostenido este lunes que "gustaría a todo el partido que José Antonio Ortega Lara estuviese en el puesto que quiera", ante los rumores de que éste estudiase la posibilidad de concurrir a las elecciones autonómicas como candidato de la formación a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Martín ha insistido, en declaraciones a Europa Press, que "no hay nada oficial" y que la cuestión no puede confirmarse, si bien ha recalcado que sería un honor para Vox que el ex funcionario de prisiones, quien padeció el secuestro más largo perpetrado por la banda terrorista ETA, fuese en el puesto que él quisiera ante los próximo comicios.

José Antonio Ortega Lara, miembro fundador del partido, participa de un modo activo en los actos que organiza Vox en Burgos. Intervino por ultima vez en un acto celebrado en la localidad de Salas de los Infantes.

En aquella ocasión, en la que estuvo acompañado del propio Ángel Martín y del coordinador local en Burgos, Ángel Martínez, Ortega Lara definió al partido como "un instrumento al servicio de España".

En relación a las candidaturas a las elecciones municipales y autonómicas, el presidente de Vox en Burgos ha señalado que aún no están confeccionadas, ya que el aparato del partido trabaja en estas semanas con las miras puestas en las elecciones generales.