El VIII Centenario une a 63 entidades de salud y discapacidad

La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 organiza el II Encuentro de entidades de salud y discapacidad, dentro de los actos de conmemoración de los 800 años que la Seo burgalesa cumplirá en 2021. 63 entidades se unirán a la sombra del templo para dar visibilidad a su labor y la de sus voluntarios. GJ Automotive y Fundación Burgos Club de Fútbol colaboran en esta iniciativa.

Esta segunda edición contará con dos jornadas. La primera será el viernes 29 de noviembre y girará en torno a la economía circular. Se desarrollará íntegramente en la Facultad de Teología y arrancará a las 18.00 horas con una conferencia acerca de la ‘Implantación de los servicios sociales en el siglo XXI’ que impartirá Fernando Fantova, consultor internacional en la gestión de organizaciones de acción social. Posteriormente se sumará a una mesa redonda en la que también participarán Pablo Rodríguez Hoyos, director general de Personas mayores, personas con discapacidad y atención a la dependencia de la Junta de Castilla y León, y Fernando García Cadiñanos, vicario general de la diócesis de Burgos.

Dos carpas abiertas a la participación

El sábado 30 la jornada comenzará a las 11.00 horas. Habrá diferentes talleres que mostrarán las posibilidades de las nuevas tecnologías como la aplicación para móviles Be my eyes para personas ciegas (ONCE), el dispositivo Eye Tracker, las aplicaciones Gestiac y Tempus de gestión del tiempo para personas con TEA o el videojuego El viaje de Elisa para concienciar sobre el síndrome de Asperger (Autismo Burgos), el sistema de acceso al ordenador a través de la mirada Irisbond (Elacyl) o un taller de realidad virtual (Aspanias).

Además, habrá un pintacaras de tréboles y un powerpoint que explicará la ELA a los niños (Elacyl), taller Neuromás (Apace), taller de estimulación cognitiva Neuronap (Hermanas Hospitalarias), elaboración de libretas personalizadas (Aspodemi), taller de cocina y tapas frías (Apacid) y cuentacuentos Amyguelones (Fundación Conde Fernán Armentález).

Circuitos, deporte y visitas adaptadas a la Catedral

Asimismo, los visitantes de las carpas podrán conocer dificultades cotidianas con las que se encuentran los usuarios de estas asociaciones a través de tres circuitos. El de accesibilidad (Fedisfibur) contará con una pista con obstáculos por la que habrá que moverse en silla de ruedas. El auditivo (Aransbur) consistirá en interpretar una escena que se verá en la pantalla de un ordenador sin sonido. En el circuito visual (ONCE) los participantes, con los ojos tapados, deberán valerse de un bastón para completarlo.

En una de las carpas habrá una zona deportiva en la que la gente podrá practicar el baloncesto en silla de ruedas, así como su destreza al fútbol con los ojos vendados. Además, habrá exhibiciones a cargo de Aspanias y el Club Deportivo Fuentesaúco, y estarán presentes deportistas y dirigentes del Burgos Club de Fútbol, Aparejadores Rugby Burgos y UBU Tizona. Toda esta actividad lúdica se desarrollará de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas.

Con motivo de este encuentro 16 grupos también disfrutarán de visitas guiadas a la Catedral de Burgos adaptadas a diferentes tipos de discapacidad: visual, auditiva, física y cognitiva.