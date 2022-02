Verónica Casado pide el “voto útil” para que Cs pueda “reordenar” y “reforzar” la atención sanitaria en CyL

La exconsejera de Sanidad e integrante de la lista de Ciudadanos (Cs) a las Cortes de Castilla y León por Valladolid, Verónica Casado, pidió hoy en Aranda de Duero (Burgos) el “voto útil” a los ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas del 13 de febrero para que esta formación política pueda “reordenar” y “reforzar” la atención continuada y primaria para hacer “potente” la sanidad en la Comunidad.

Casado, acompañada por el candidato de Cs a las Cortes de Castilla y León por Burgos, José Ignacio Delgado, visitó la capital ribereña para hablar sobre el futuro sanitario de la comarca de La Ribera. En declaraciones a los medios, criticó que “no se puede garantizar algo que no se puede hacer” porque eso, dijo, “es mentir”, en alusión al PP y al PSOE.

En este sentido, apeló a apoyar a Cs, frente "a personas que llevan 30 años y que no han hecho absolutamente nada, y que se han empezado a mover cuando hemos hecho Gobierno con ellos y que están prometiendo cosas que no pueden hacer”, en alusión al PP. Y continuó, "u otros que por desconocimiento y también por querer construir cosas que no son verdad”, dirigiéndose al PSOE. "Quiero que apuesten por personas que durante dos años y medio han demostrado que saben hacer las cosas que saben lo que tiene entre manos y que, sobre todo, tienen muchas ganas de progreso”.

"Cuando tú haces el análisis sociológico de cómo es la población y tú le preguntas a la gente que se sitúe entre en la extrema izquierda y la extrema derecha, casi el 23 por ciento se sitúan en el medio”. Según puso de manifiesto, “la población no quiere polarización, no quiere grandes extremos”, sino que “lo que quiere es tener oportunidades de trabajo y libertad para poder conseguir pero con una base fundamental: con una educación pública y con una sanidad pública que me permita llegar hasta donde yo pueda llegar con todas mis capacidades”.

La exconsejera aseguró que Aranda es “el paradigma de lo que hay que hacer en sanidad” y añadió que se trata de “un sitio muy importante en el que nos estamos jugando un futuro clave”. Así, se refirió al futuro Hospital comarcal de Aranda, del que dijo que era un “proyecto parado” que Cs “sacó del cajón” y “desempolvó” cuando llegó a la Consejería de Sanidad.

“Tenemos que resolver el problema de Aranda”, exclamó, al tiempo que indicó que el futuro Hospital será “magnífico” y “funcional” porque, dijo, “han colaborado todos los profesionales para dar mejor respuesta asistencial a los ciudadanos”. Sin embargo, abogó por la necesidad de “conseguir que sea atractivo”. Y para ello, apuntó que “es necesario tenerlo en red” con “una proyección docente e investigadora”.

“Ese era un objetivo fundamental”, recordó. “Hacer, por una parte, que estuvieran en red y permitirá que los profesionales pudiera tener mayores niveles de competencia y también un futuro” pero también, añadió, “se pusieron una serie de estrategias”. Al tiempo, precisó que Castilla y León tiene “un problema fundamental de falta de profesionales”.

“Prometer cosas que no son realizables me parece que es engañar a la población”, aseveró, al tiempo que reiteró que “durante 20 años tanto PP como PSOE han hecho una política de formación de profesionales absolutamente nefasta”. Posteriormente, Casado y Delgado se reunieron en la sede del partido con representantes de la Coordinadora de Sanidad Pública de Aranda y Comarca.